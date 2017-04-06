Atlantic Council: Україні та ЄС слід терміново змінити політику щодо Росії

Політолог з Канади Тарас Кузьо, який має українське походження, у власній статті для Atlantic Council нагадує, що вже три роки РФ продовжує окупацію незаконно анексованого Криму, і наразі немає жодних ознак того, що глава Кремля Володимир Путін погодиться на виведення своїх військ. Про це інформує replyua.net. При цьому автор матеріалу зазначив, що з боку Канади та США вже пролунали заяви про намір продовжувати санкційну політику проти Кремля до тих пір, доки Крим не повернуть Україні. Однак, переконаний Тарас Кузьо, для того, аби український півострів вдалося визволити з окупації, може знадобиться не менше десяти років, тому для збільшення ефективності тиску на РФ потрібно докорінно змінити політику.
Найголовніше, вважає експерт, Києву слід припинити очікувати, що Захід посилить санкції проти Росії в той час, як українська сторона не припиняє торгівлю з Кримом та самопроголошеними республіками Донбасу, які контролюються Москвою.
Більше того, дипломатам і політикам Заходу необхідно пояснити російським опозиціонерам, що їх не будуть сприймати за демократів, якщо вони не заперечують проти анексії Криму чи поділяють твердження президента РФ Путіна, що українці нібито не окремий народ.