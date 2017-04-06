Порошенко пояснив, чому Кремль збільшує свою агресію

Російська агресія буде зростати до початку президентських виборів у РФ в 2018 році, оскільки Путіну потрібно відволікати увагу російських громадян з внутрішніх проблем на зовнішні. Про це під час проходження Київського безпекового форуму заявив президент України Петро Порошенко, передає replyua.net.
«Сьогодні проходить активна підготовка Кремля до президентських виборів у 2018 році в Росії. Саме тому він стає все більш агресивним. Москва хоче приховати всі свої слабкі місця. Ми спостерігаємо, як Російська Федерація змінює свою тактику на Донбасі, очікуючи на визнання самопроголошених республік. Також ми бачимо ту проблему, яка сьогодні паралізує кримських дисидентів. Кремль хоче змусити їх мовчати», - зазначив глава держави.
При цьому він наголосив, що Російська Федерація продовжує існувати, використовуючи принципи імперіалізму. «Росія хоче побудувати своє майбутнє на основі імперіалістичного минулого, в якому не було такого поняття, як верховенство людського права, де лише була диктатура та експансія. Це російська практика, яку вона застосовувала століттям раніше та застосовує сьогодні. Росія досі хоче покарати Україну за вибір рухатися в бік європейських цінностей», - наголосив Порошенко.