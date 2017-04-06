СБУ разоблачила агентурную структуру, след которой ведет в Москву

Известный украинский политический эксперт Тарас Черновил на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что по утверждению СБУ организатором акции по перекрытию трассы во Львовской области выступила широко известная в узких кругах агентурная структура «Наждак» Николая Дульского. Это откровенно российская структура с рейдерским способом заработка. Что особенно интересно, организация одновременно декларирует крайние националистические принципы и поддерживает «Восставший народ Новороссии». После того, как несколькими актами бандитизма заинтересовались наконец правоохранители, Дульский сбежал в Россию, откуда руководит своими бандами, назвав их уже политической партией «Наждак».
«Когда послушал «откровения» Дульского на ютубе – там откровенно антиукраинские «ватные» заявления, но, когда речь идет об украинской власти, правоохранительных органах, то нападает ощущение дежавю: откиньте регулярный мат и услышите типичные выступления Парасюка, Семенченко или Соболева. «Наждак» в Украине сформировали после того, как из страны пришлось бежать лидерам двух предыдущих проектов: «Батальонного братства» и ОО «Третий майдан». Сейчас лидеры и активисты на Донбассе по другую сторону фронта стреляют в наших солдат», - написал Чорновил.
Он напоминает, что 20 февраля готовилось очередное восстание в Киеве. Тогда блокировщики Донбасса призвали всех прийти на массовые антиправительственные акции. Все тогда закончилось маргинальной акцией под администрацией президента, еще и опозорились, потому попались на рекрутинге за деньги. Позже раздавались призывы о третьем Майдане. Так вот, среди официальных организаторов как раз и был «Наждак» Дульского, «ветераны восточного фронта», различные мелкие националистические структуры, батальон ОУН Коханивского и еще пару маргиналов-революционеров только в последний момент отмежевались, потому что Дульский в настоящее время уже откровенно вещал из Москвы и стал компрометирующим фактором, но все предыдущие акции они проводили вместе.