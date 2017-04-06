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Українські націоналісти готуються закривати російські банки в Україні

Українські націоналісти готуються закривати російські банки в Україні
«Національний корпус» попереджає російські фінансові установи про те, що якщо вони найближчим часом не згорнуть свою діяльність, то їх будуть закривати силою. Про це повідомляє прес-центр полка «Азов», передає replyua.net.

«Не дочекавшись реальних та ефективних дій з боку Національного банку України по відношенню до російський банків в Україні, які на сьогоднішній день забезпечуються країною-окупантом та агресором, ми прийняли рішення взяти ініціативу в свої руки та припинити існування цих банків на території України», - зазначається у інформаційному листі.

В той самий час українські націоналісти наголосили, що блокаду російський банків було призупинено тимчасово, з метою дати можливість українським вкладникам забрати звідти свої гроші та дати можливість Національному банку згорнути їхню діяльність юридичними шляхами. «Але при цьому російські фінансові установи під покровительством Національного банку України, яким керує Гонтарева, використали цей час для того, щоб перекласти гроші з одного місця на інше. Вони залишили дочірнє підприємство «Сбербанка Росії» під контролем російського бізнесу. Більше того, нещодавно нам стало відомо, що президент Порошенко та глава НБУ Гонтарева пообіцяли російським банкам рекапіталізацію», - наголосили в «Національному корпусі».
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