Ар'єв пояснив, що Росія хоче зробити з ПАРЄ

Російська Федерація намагається робити все можливе для того, щоб делегітимізувати Парламентську асамблею Ради Європи. Про це розповів керівник постійної делегації України в ПАРЄ Ар’єв Володимир, повідомляє прес-центр фракції «Блок Петра Порошенка», передає replyua.net.
«Наразі ми знаходимося у безперервному контакті з нашими колегами та обговорюємо ситуацію, яка стосується робочого візиту керівника ПАРЄ Педро Аграмунта до Сирії, з яким також поїхали керівник юридичного комітету ПАРЄ Алан Дестекс та доповідач моніторингового комітету з питань України Жорді Шукла. Після цього буде проведено дуже серйозні розмови в політичних групах та бюро», - зазначив він.
В той самий час Ар’єв наголосив, що наразі ситуація в Парламентській асамблеї РЄ досить напружена. «Сьогодні діють сили, які використовують керівництво Асамблеї для провокаційних візитів для того, щоб розвалити ПАРЄ. Ці дії являються повністю усвідомленими з боку Російської Федерації. Вони розуміють, що ці дії призводять до підриву довіри до ПАРЄ. Це делегітимізація ПАРЄ як органа», - зауважив представник України. В той самий час Ар’єв поставив під сумній подальшу діяльність Жорді Шукла як доповідача України, оскільки виникає конфлікт інтересів.