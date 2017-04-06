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Гройсман поділився вражаючими цифрами щодо ситуації на Донбасі

Гройсман поділився вражаючими цифрами щодо ситуації на Донбасі
На сьогоднішній день в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі проти Збройних сил України воює близько 40 тисяч проросійських найманців та 4 тисячі кадрових військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації. Про це заявив український прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час зустрічі з керівниками урядів країн Балтії, пише видання «Українські новини» , передає replyua.net.

«На сьогоднішній день в зоні проведення АТО на сході України знаходиться близько 40 тисяч бойовиків, яких наймає Росія, та ще понад 4 тисячі регулярних військових Збройних сил Росії», - наголосив глава українського уряду. В той самий час Гройсман заявив, що сьогодні на озброєнні у проросійських сепаратистів знаходиться більше 400 танків, близько 850 БТР, 210 реактивних систем залпового вогню, понад 730 артилерійських установок та більше 400 одиниць засобів протиповітряної оборони.

В той самий час прем’єр зазначив, що лише за березень 2017 року з території Росії на Донбас було перекинуто 12 РСЗВ БМ-21 «Град», 94 одиниць автомобільної техніки та приблизно стільки ж цистерн з паливно-мастильними сумішами. При цьому він додав, що за поточний рік на непідконтрольну Україні територію Росія перекинула 30 залізничних платформ військової техніки.
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