Невъездной в Украину Бондарчук передал инвалидные коляски украинским ветеранам войны

Федор Бондарчук, известный российский режиссер, которому запрещен въезд в Украину, собирается возрождать отношения между двумя народами, сообщает replyua.net со ссылкой на РБК-Украина. Бондарчук оказал гуманитарную помощь украинским ветеранам, пострадавшим во время войны в Афганистане.
Режиссер стал участником благотворительной кампании, в рамках которой украинцам передали медикаменты и инвалидные коляски. По словам Бондарчука, в его семье «течет украинская кровь». «Наш братский украинский народ оказался в очень сложной ситуации. Тысячи людей живут в условиях войны и нищеты, и, когда я увидел призыв украинской организации ветеранов Афганистана о помощи, то мы решили объединиться и помочь нашим братьям-афганцам. Им нужны протезы, коляски, не хватает самых необходимых вещей», заявил режиссер.
Бондарчук отметил, что такая помощь может стать первым шагом к «возрождению былых отношений между двумя народами». «Те, кто поссорил наши народы, потирают руки и хитро улыбаются. Я уверен, что мы сможем защитить свое братство. Давайте вместе делать шаги к возрождению наших добрых отношений», добавил Бондарчук.