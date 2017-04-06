Нусс: ранее я уже говорил о возможном отказе Украине в безвизе

Сегодня Европарламент рассмотрит вопрос об отмене визового режима с Украиной. Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Павел Нусс.
«В связи с этим событием я выскажу свое убеждение, которое высказывал ранее. Я убежден, что в случае с Украиной решение по безвизу будет мотивировано только политикой, и при любом исходе, как при положительном, так и при отрицательном, это станет политическим решением. Миграционная политика Евросоюза пребывает в глубоком кризисе, и это происходит из-за либерализации законов о мигрантах, в основном, из-за сирийских проблем», пишет Нусс. По словам политического аналитика, кризис оказал отрицательное влияние не только на политику безопасности Европы, но и представляет опасность социально-экономической дестабилизации по всей Европе.
«К политическим рискам нужно отнести российскую агрессию и украинский кризис. Еще в апреле 2015 года я высказывал мнение об отказе Украине в безвизе. На тот момент риски были маловероятными, так как не была острой проблема сирийских мигрантов. Однако администрация Порошенко продолжает переговоры по многострадальному безвизу», пишет Нусс.