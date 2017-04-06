В Україні хочуть переписати цінники на імпортну продукцію

В Україні готується велика ревізія митних кодів на імпортні та експортні товари. На офіційному сайті МЕРТ виставлений на громадське обговорення відповідний законопроект, передає replyua.net. Як пояснюють його автори, мова йде не про зміну ставок ввізного мита, а всього лише про коригування класифікації товарів. Про це пише UBR.
Зараз Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД) побудована на Гармонізованій системі опису та кодування товарів (ГС) зразка 2012 року. Тим часом, з початку цього року більшість країн вже працюють за новою системою ГС-2017.
«Проект передбачає нову редакцію УКТЗЕД, засновану на принципах ГС-2017 і комбінованої номенклатури Європейського Союзу (КН ЄС), що в цілому повинно поліпшити бізнес-клімат в Україні», - заявив журналістам керуючий партнер ЮФ «Патріот» Денис Бондар. Як зазначає партнер юридичної фірми BARGEN Святослав Бартош, в 2015 році СОТ внесла правки в Гармонізовану систему, які почали застосовуватися з 1 січня 2017 року. Україна, як член Торгового клубу, зобов'язана привести свою систему класифікації (УКТ ЗЕД) у відповідність з ГС.