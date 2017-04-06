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В Україні працюють над підвищенням безпеки напередодні «Євробачення»

В Україні працюють над підвищенням безпеки напередодні «Євробачення»
Після недавнього теракту в метро Санкт-Петербургу питання забезпечення безпеки учасників і гостей конкурсу «Євробачення», стоїть сьогодні особливо гостро, передає replyua.net з посиланням на Deutsche Welle. Поліція трьох українських міст - Києва, Дніпра і Харкова - вже повідомила про перехід на посилений варіант несення служби . У зоні особливо пильної уваги будуть перебувати, зокрема, і метрополітени столиці і двох обласних центрів. Крім цього, правоохоронці повідомили про намір здійснювати посилену перевірку підозрілих осіб. Триватимуть ці заходи безпеки до завершення «Євробачення» - до 15 травня.

У прес-службі Національної гвардії пояснили, що кількість військових, залучених до забезпечення безпеки, буде залежати від конкретної станції метро. Озброєні силовики будуть не тільки спецзасобами, а й пістолетами як зі звичайними, так і з гумовими кулями.

Слід зазначити, що головним завданням бійців Національної гвардії буде тільки підтримка поліцейських, на яких випаде основне навантаження для забезпеченню безпеки. Наприклад, нацгвардійці не зможуть самостійно реагувати на інформацію про вчинення злочину. Вадим Голуб, який очолює прес-службу НГУ, підкреслив, що бійці Національної гвардії виконують функції з охорони правопорядку тільки в зв'язці з співробітниками поліції. Навіть якщо нацгвардійці затримають когось, то затриманих потрібно буде відразу ж передати поліцейським.
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