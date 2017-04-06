Игорь Кононенко: если будет понимание фермеров, общественности, то реформа о рынке земли в этом году будет проголосована

Первый заместитель главы фракции БПП Игорь Кононенко в эфире одного из украинских каналов высказал мнение, что мораторий на продажу земли переносится последние лет 10, из года в год парламентом разных созывов. В Украине есть обязательство перед международными кредиторами вводить рынок земли и он рано или поздно будет введен, потому что, если откинуть все политические манипуляции и вранье, то можно констатировать, что темный рынок земли уже сегодня в Украине существует. Мы имеем крупные компании, который условно арендуют паи у населения, платят за это арендную плату.
«Мы обязаны создать правила. Первое из которых, это справедливая оценка земли, потому что, не понимая, сколько реально эта земля стоит мы дальше не движемся. Нужно вернуться к истории с ваучерной приватизацией, изучить те проблемы, которые в свое время были, чтобы их не повторить уже при введении рынка земля», – отметил нардеп.
Игорь Кононенко отметил, что касается рынка земли, то это будет не один законопроект, а пакет законопроектов, будут изменения, как Бюджетный, так и в Налоговый кодекс, непосредственно сам законопроект о запуске рынка земли. «Если эти законы будут правильно прописаны, общественность будет понимать смысл снятия моратория на рынок земли, то есть все шансы, что реформа в этом году будет поддержана нардепами и проголосована», – отметил Игорь Кононенко.