Игорь Кононенко: если будет понимание фермеров, общественности, то реформа о рынке земли в этом году будет проголосована

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Первый заместитель главы фракции БПП Игорь Кононенко в эфире одного из украинских каналов высказал мнение, что мораторий на продажу земли переносится последние лет 10, из года в год парламентом разных созывов. В Украине есть обязательство перед международными кредиторами вводить рынок земли и он рано или поздно будет введен, потому что, если откинуть все политические манипуляции и вранье, то можно констатировать, что темный рынок земли уже сегодня в Украине существует. Мы имеем крупные компании, который условно арендуют паи у населения, платят за это арендную плату.«Мы обязаны создать правила. Первое из которых, это справедливая оценка земли, потому что, не понимая, сколько реально эта земля стоит мы дальше не движемся. Нужно вернуться к истории с ваучерной приватизацией, изучить те проблемы, которые в свое время были, чтобы их не повторить уже при введении рынка земля», – отметил нардеп.Игорь Кононенко отметил, что касается рынка земли, то это будет не один законопроект, а пакет законопроектов, будут изменения, как Бюджетный, так и в Налоговый кодекс, непосредственно сам законопроект о запуске рынка земли. «Если эти законы будут правильно прописаны, общественность будет понимать смысл снятия моратория на рынок земли, то есть все шансы, что реформа в этом году будет поддержана нардепами и проголосована», – отметил Игорь Кононенко.