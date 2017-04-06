Как будут расти пенсии в Украине в 2017 году?

Владимир Гройсман, премьер-министр Украины, пообещал качественно повысить пенсионные выплаты уже в октябре текущего года, однако всех пенсионеров ожидает разная прибавка.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Сегодня, помимо индексации на 10,1 процентов, в этом году пенсии будут осовременены. Ранее Гройсман отметил, что скоро будет проведена пенсионная реформа, и он гарантирует, что всем украинцам качественно повысят пенсии с 1 октября этого года. Источник в Министерстве соцполитики рассказал, что в Украине проживают около двенадцати миллионов пенсионеров, однако качественное повышение пенсий коснется только 5,9 миллионов граждан. Надбавку в тысячу гривен получат 1 миллион 100 тысяч пенсионеров, от 900 до 100 гривен – порядка 487 тысяч украинцев, надбавка в 700-800 гривен коснется 460 тысяч пенсионеров.
Остальным трем с половиной миллионам граждан можно надеяться на повышение в размере 50-700 гривен. Эксперты отмечают, что при расчете размера таких добавок будут учитывать среднюю зарплату по стране, а она составляет 3,764 тысячи гривен. Сейчас большинство пенсий в стране рассчитаны с учетом зарплаты в 1 917 гривен. При этом новый показатель средней зарплаты может быть заморожен на несколько лет.