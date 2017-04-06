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Журналист: Украина стала первой страной, которая подала в суд на страну-члена Совбеза ООН

Журналист: Украина стала первой страной, которая подала в суд на страну-члена Совбеза ООН
Агрессия России – это и миллиардные убытки для Украины. Частные и государственные компании идут в международные суды, чтобы добиться от России многомиллионные компенсации. Что из этого получится в эфире «Громадського радио» рассказал журналист Андрей Борис.

«По оценке министра юстиции господина Петренко, общая сумма, которая в судах фигурирует к России – это больше триллиона гривен. Они мало конкретизируют, о чем идет речь. Как я это вижу? Речь идет не только о потерянных предприятиях и утраченном имуществе, но и о потенциально заработанных деньгах на этих предприятиях. Это касается не только Донбасса, но и Крыма. На самом деле, не так много судов было против страны, которая является членом Совбеза ООН. Мы почти первопроходцы в этой теме. Очень сложно судиться против страны такого уровня, поэтому ни один специалист сегодня не даст 100% прогноза на то, как сложится ситуация в судах», – отметил журналист.

Он отметил, что одним из истцов выступает «Ощадбанк». У него было первое и единственное слушание против россиян две недели назад. «Ощадбанк» потерял имущество на территории Крыма. Они судятся за отделение, машины, потерянное золото. Если на территории Крыма у них было около 300 отделений, то на оккупированной части Донбасса – около 400 отделений. С Крымом все понятно, а что делать с Донбассом? У нас официально там территория АТО, то есть у нас нет четкого закона, нет понимания, с кем и за что судиться.
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