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У Полтаві мирна акція протесту завершилася ножовими пораненнями та використанням сльозогінного газу (відео)

У Полтаві мирна акція протесту завершилася ножовими пораненнями та використанням сльозогінного газу (відео)
Мирна акція протесту в Полтаві переросла в зіткнення із застосуванням сльозогінного газу і холодної зброї. Деякі очевидці заявляють про постріли і вибухи. Як передає replyua.net середу, вчора, 5 квітня, о 7 годині вечора небайдужі мешканці обласного центру зібралися на черговий пікет біля визначного місця - «газетної арки» в центрі міста на вулиці Соборності, 37, яку бізнесмени з дозволу міської влади хочуть знищити, побудувавши на її місці чергову торговельну точку.

Це намагалися зробити і раніше, але під тиском громадськості «газетну арку» вдавалося зберегти в первозданному вигляді. В останній раз протестуючі силою знесли будівельні конструкції, а металеві ворота віднесли під стіни Полтавської міськради. ФОП «Степаненко», яке цього разу намагається забудувати арку, для захисту заблокувало вхід в арку з обох сторін звареними металевими щитами.

За даними відділу комунікації ГУ Нацполіціі в Полтавській області, спочатку було близько півсотні учасників протесту, але потім їх кількість зросла до 300 осіб. Розпочалася акція мирно - активісти стояли з плакатами і «словесно висловлювали своє невдоволення» діями підприємців і потурають їм чиновників. Однак в певний момент учасники протесту з криками «Ганьба!» почали розбирати металеві щити. Співробітники приватної охоронної фірми, які обороняли об'єкт, вступили в рукопашну з нападниками.


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