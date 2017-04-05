На Тернопільщині жінка вбила нападника, який увірвався до неї додому

В населеному пункті Біла Тернопільської області до одного з будинків проник злочинець, який не очікував, що там на нього чекає смерть. Про це у середу, 5-го квітня, повідомляє прес-центр Головного управління Національної поліції Тернопільщини, передає replyua.net.
Згідно з повідомленням, мешканка села Біла нанесла смертельне поранення зловмиснику, який проник у її будинок. За словами самої жінки, до оселі увірвалися двоє грабіжників у масках та темному одязі. У кожного з них в руках були дерев’яні битки. В той момент з нею поряд був її чоловік, на якого накинувся один із зловмисників.
Під час нападу жінка в руках тримала ніж. Захищаючись від нападників, вона одному із них розрізала бік. Після цього злочинець наніс їх сильний удар по голові. Через кілька секунд двоє злочинців вже втекли з приміщення. Потерпілі відразу зателефонували до свого сусіда, який і викликав поліцію та швидку медичну допомогу. «Даний напад тривав не більше двох хвилин. Постраждале подружжя було доставлено до лікарні. У чоловіка було виявлено перелом руки. Жінка отримала численні колоті і різані поранення рук та травми голови. А вже на наступний день зранку один із місцевих мешканців повідомив поліцію про те, що знайшов труп невідомого. За попередньою інформацією – це тіло одного з нападників», - йдеться у повідомленні.