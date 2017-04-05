У Європі відповіли, чи дійсно Євробачення перенесуть з Києва до Берліну

Представництво Європейської мовної спілки спростувало інформацію про те, що Євробачення-2017 перенесуть з України до Німеччини, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.
У ЄМС зазначили, що будь-які версії про те, що конкурс проведуть в Берліні, не відповідають дійсності і Євробачення-2017 відбудеться виключно в Києві. Раніше ЗМІ поширили інформацію, що начебто організатори конкурсу вирішили перенести Євробачення до Німеччини. Журналісти зазначили, що таку інформацію надала гендиректор ЄМС Інгрід Делентре пранкерам з Росії, які представились під час розмови українським керівником уряду Володимиром Гройсманом.
Нагадаємо, раніше в Європі гостро розкритикували рішення українських спецслужб про заборону в’їзду російській конкурсантці Юлїї СамойловІЙ, яка відвідувала анексований Крим. Інгрід Делентре зазначала, що декілька країн-учасниць Євробачення поділилися намірами бойкотувати цьогорічний конкурс через рішення СБУ. Делентре запропонувала українській владі зробити виняток для Самойлової, аби та виступила на конкурсі. Однак позиція офіційного Києва непорушна. Очільник МЗС України Павло Клімкін наголосив, що закон є єдиним для всіх і ніхто не буде робити жодних винятків.