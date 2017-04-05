ГПУ готує сюрпризи Поклонській, Аксьонову та со.

Генеральна прокуратура України просить Печерський райсуд Києва дозволи почати проведення спеціальної процедури досудового заочного розслідування проти високопоставлених самопроголошених чиновників окупованого Криму та Севастополя, яких підозрюють у посяганні на територіальну цілісність та незалежність України. Про це у серед повідомляє прес-центр ГПУ, передає replyua.net.
«Управління з питань захисту інтересів громадян чи держави у суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території Криму та міста Севастополь Генеральної прокуратури України звернулося до Печерського районного суду Києва для отримання дозволу на проведення спеціальної процедури заочного досудового розслідування по відношенню до Костянтинова В., Аксьонова С., Поклонської Н., Мельниченка М. та інших», - зазначається у тексті повідомлення.
Також у Генпрокуратурі відзначили, що позитивне судове рішення дозволить завершити досудове розслідування по відношенню до вищеперерахованих осіб. Також відзначається, що у зв’язку з неявкою на виклик слідства даних кримських «чиновників», проти них було складено письмове повідомлення про нову підозру.