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"Ви юристи чи артисти?": У соціальних мережах обговорюють заяву НАБУ

"Ви юристи чи артисти?": У соціальних мережах обговорюють заяву НАБУ
У соціальних мережах почалося активне обговорення заяви Національного антикорупційного бюро про те, що у них є достатня кількість доказів проти керівника Державної фіскальної служби Романа Насірова. Дане обговорення почалося практично відразу після заяви НАБУ про те, що їм не потрібно повторно допитувати керівника ДФС, інформує replyua.net.

Як відомо, у НАБУ заявили, що повторний допит Романа Насірова не являється якоюсь необхідністю. А у тому випадку, якщо йому буде про що розповісти Антикорупційному бюро щодо відстрочки плати за оренду для підприємств олігарха Олександра Онищенка, він і сам може туди прийти. На це соціальні мережі відповіли, що «НАБУ займається самопіаром».

Також користувачі мереж звернули особливу увагу на те, що «якщо у Національного антикорупційного бюро є всі докази, то чому вони при цьому нічого не роблять?». «Якщо НАБУ таки має залізобетонні докази, то коли справа перейде до суду?», - поцікавився один із користувачів. «Я не розумію, навіщо публікувати якісь матеріали справи. Ще й при цьому додаючи іронічності. Ви взагалі хто? Юристи чи артисти?», - зазначив ще один. «Коли ви говорите, то складається враження, що ви марите», - додала користувач Ольга Покус.
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