Поліцейські допускають, що під час Євробачення можуть влаштувати провокації

Очільник української Нацполіції Сергій Князєв не виключає, що під час проведення міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2017» в Києві сторонні сили можуть влаштувати провокації, повідомляє replyua.net з посиланням на Укрінформ.
Про це він завив під час сьогоднішнього засідання організаторів конкурсу. На нараді було розглянуто можливі ризики, які можуть з’явитись під час Євробачення. Князєв зауважив, що в Національній поліції допускають, що деякі сили можуть спробувати перешкодити в проведенні шоу або ж влаштувати провокації для того, щоб показати офіційний Київ в поганому світлі перед міжнародною спільнотою.
Під час засідання також обговорювалось, що правоохоронці мають бути забезпечені спеціальними жилетами, завдяки яким їх можна буде розпізнати поліцейських серед натовпу. Також мова йшла про те, що автомобілі патрульної поліції мають бути повністю укомплектовані всім потрібним, зокрема і медичними аптечками, аби в разі необхідності надати першу допомогу. Наостанок Князєв наголосив, що поліцейські не вперше охоронятимуть такого рівня захід і вони готові працювати в посиленому режимі для охорони безпеки як киян, так і гостей столиці.