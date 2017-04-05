Колишній СБУшник поділився цікавими здогадками стосовно теракту в Росії

Терориста Акбаржона Джалилова, який влаштував вибух у метро Санкт-Петербурга, могли використати таємно. Таку думку під час розмови з журналістами висловив колишній заступник керівника СБУ, керівник Союзу офіцерів України генерал-лейтенант Скіпальський Олександр, передає replyua.net.
«Його могли використати таємно та сказати, що він перевозить якісь речі чи наркотики. А передавач, за допомогою якого підірвали вибухівку, міг знаходитися в іншому вагоні, або навіть у зовсім іншому місці. Така версія можлива. Кожного дня даний терористичний акт все більше і більше стає загадковим. З’являється все більше незрозумілих речей», - відзначив він.
Варто зазначити, що нову версію вибуху у петербурзькому метро поширили прокремлівські засоби масової інформації, посилаючись на джерела у правоохоронних органах Росії. Як повідомлялося раніше, 3-го квітня поточного року в метро Санкт-Петербурга прогримів потужний вибух, в результаті якого загинуло 12 людей та отримали поранення ще декілька десятків. Даний інцидент було кваліфіковано як терористичний акт. У середу президент РФ Володимир Путін заявив, що подібні терористичні акти можуть бути проведені у будь-якій країні СНД.