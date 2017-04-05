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У Міноборони припустили, що Росія готується вдарити по Україні

У Міноборони припустили, що Росія готується вдарити по Україні
Російська Федерація розмістила біля кордонів з Україною близько 18 тисяч військових та численну кількість військової техніки. Про це розповів заступник керівника Міністерства оборони України Іван Руснак під час засідання Міжпарламентської ради України та НАТО у Києві, пише видання «Укрінформ», передає replyua.net.

«На сьогоднішній день у безпосередній близькості до кордону з Україною на території Російської Федерації було розміщено близько 18 тисяч військовослужбовців Збройних сил РФ. Також там присутні приблизно 1370 одиниць танків та бронетехніки, близько 300 артилерійських систем та реактивних систем залпового вогню. Крім того, біля наших кордонів розміщено близько 700 одиниць бойових вертольотів та літаків та 24 кораблі», - розповів представник Міноборони.

За його словами, Росія готується до випробувань на території України новітніх зразків зброї, військової техніки та нових способів та форм ведення бойових дій. В той самий час Руснак заявив, що до кінця наступного року Генеральний штаб Збройних сил Російської Федерації планує завершити формування у Воронезькій області 20 нових дивізій, а у Ростовській області – 8. Як відомо, у 2017 році Росія планує повністю закрити свій кордон новими збройними формуваннями.
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