В НАТО заявили про ризики втратити Україну

Країни Заходу та НАТО ризикують втратити Україну, якщо Київ і надалі буде без допомоги протистояти агресії бойовиків на Донбасі, яким Росія постійно надає підтримку найновішими видами зброї. Як передає replyua.net, така думка була оприлюднена заступником голови Парламентської асамблеї НАТО, заступник співголови Міжпарламентської ради Україна-НАТО Расою Юнкевічене під час засідання відповідної групи. За її словами, на сьогоднішній день в Україні продовжує зберігатися неспокійна ситуація з безпекою. Більше того, вона переконана у вірогідності загострення конфлікту на Донбасі в будь-який момент може загостриться конфлікт.
Юнкевічене зауважила, що українська сторона завжди досить активно була партнером Північноатлантичного альянсу. Крім того, вона підкреслила, що Україна вносила і вносить свій внесок в усі операції НАТО. «Проте у мене є відчуття, що лише тепер
ми починаємо переглядати наші підходи для того, щоб весь потенціал цієї співпраці використовувати в повній мірі», - повідомила заступник голови Парламентської асамблеї НАТО.
Варто нагадати, раніше повідомлялося, що спостерігачі ОБСЄ зафіксували нарощування військової техніки на окупованих територіях.