Корчак звинуватила Гройсмана у збоях в реєстрі

Керівник Національного агентства з питань запобігання корупції Наталія Корчак вважає, що збої в роботі системи електронного декларування пов’язані з заявами прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана. Про це вона заявив в середу, 5-го квітня, під час засідання уряду, передає replyua.net.
«На даний момент абсолютно ніякого значення не буде, буду я керувати НАЗК чи ні. Від цього система е-декларування краще або гірше працювати не стане. Але хочу відзначити, що коли прем’єр-міністр починає щось говорити, після цього починаються відбуватися збої у реєстрі. Після його заяв система електронного декларування починає давати системні збої», - заявила Корчак. При цьому вона відзначила, що керівництво НАЗК потрібно вдосконалювати за рахунок внесення змін до законодавства «Про запобігання корупції».
«НАЗК має пройти перевірку рахунковою палатою. Я розумію, який чином відбувається заміна у керівному складі Рахункової палати. Тому я усвідомлюю, які можуть бути наслідки від цієї перевірки», - додала Корчак. В той самий час вона заявила, що не збирається перед кимось виправдовуватися або ухилятися від відповідальності. «Я відповім за кожну копійку, яку заробила», - наголосила керівник НАЗК.