Припинено роботу Трипільської ТЕС

Трипільська теплоелектростанція припинила свою роботу для того, аби зекономити паливо, а також перестала виробляти електроенергію у зв’язку із закінченням запасів антрацитового вугілля. Як передає replyua.net з посиланням на деякі українські ЗМІ, про це сьогодні повідомила очільниця прес-служби станції Оксана Єгорова.
Вона зауважила, що припинення подачі електроенергії спричинене нестачею антрацитового вугілля. «Трипільська ТЕС зупинила роботу заради економії палива. Підприємство припинило роботу після того, як отримало відповідне розпорядження від диспетчера НЕК Укренерго », - сказала Єгорова. Більше того, керівник прес-служби зазначила, що наразі вона може сказати, коли підприємство відновить роботу. Міністерство вугільної промисловості та енергетики раніше повідомило про те, що за станом на 3 квітня на складах Трипільської ТЕС залишалося всього близько 38 тисяч тонн антрацитового вугілля.
Протягом останніх кількох днів теплоелектростанція функціонувала в економному режимі, тому використовувався тільки один блок. Сьогодні блоки підприємства теж заявили для роботи, проте системний оператор дав розпорядження поки не задіяти їх, до тих пір, поки не буде покрита навантаження в енергосистемі.