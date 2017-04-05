В Bellingcat довели, що МН17 не збивав український «Бук»

Експерти-дослідники міжнародної групи Bellingcat надали інформацію щодо присутності найближчого ЗРК «Бук» українських Збройних Сил в липні 2014 за декілька сотень кілометрів від місця катастрофи Boeing рейсу MH17. Відповідний матеріал з'явився на сайті Bellingcat, про що інформує replyua.net.
Наразі відомо, що фото»"Бука» було оприлюднене в соцмережах 15 липня 2014 року за ініціативою капелана ВСУ Михайла Греділя. Записи містять геотеги, які свідчать про те, що вони були зроблені в Донецькій області. При цьому сам Греділь ще в серпні 2014 заявив, що дані фото були зроблені за кілька сотень кілометрів від зони антитерористичної операції. Проаналізувавши наявні дані і зіставивши фото з супутниковими знімками, експерти Bellingcat прийшли до висновку, що «Бук» української армії знаходився в районі міста Миргород, Полтавської області.
Розвідники додали також, що даний український ЗРК знаходився далеко від місця катастрофи MH17, і жодним чином не міг бути причетний до краху літака. Крім того в Bellingcat нагадали, що єдиним «буком», який знаходився в радіусі ураження лайнера, був російський «Бук» 53-ї зенітної ракетної бригади ЗС РФ, яка базується під Курськом.