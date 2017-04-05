Канада має намір експортувати до України зброю

Хардж Саджан, керівник канадського Міністерства оборони, анонсував продовження тісної співпраці між Канадою та Україною стане відкритий ринок зброї, інформує replyua.net.
«Канадсько-українські відносиниє унікальними. Підписання договору про оборону дозволить нам мати значно ґрунтовні та цікавіші дискусії на різні теми. У зв’язку з цим внесення української держави до автоматичного контрольного списку країн з вогнепальної зброї стане наступним кроком », - сказав Саджан. При цьому, він не сказав, коли саме Україна зможе купувати канадське зброю. «Ми постійно прагнемро рухатися вперед якомога швидше. Ми тісно співпрацювали, щоб домовитися про оборонному угоді якомога швидше і будемо продовжувати далі вести спільну роботу », - зазначив міністр оборони Канади.
Крім цього, він зауважив, що нинішня підписана оборонна угода - це «дуже важливий крок перед тим, як нам вдасться дійти до автоматичних контрольних списку». «Досягнуті вчора Домовленості можна вважати еволюцією чудових відносин між нашими державами», - зробив висновок Саджан. Цей список визначає країни, в яких Канада дозволяє своїм внутрішнім виробникам поставляти зброю.