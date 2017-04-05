Ляшко розкритикував Корчак: "Студенти КПІ за 300 доларів зроблять все на світі"

Лідер парламентської фракції «Самопоміч» Березюк Олег заявив, що вважає роботу Національного агентства з питань запобігання корупції успішною. В той самий час всі інші фракції розкритикували НАЗК. Про це він розповів під час свого виступу після завершення звітування керівника НАЗК Наталі Корчак у середу, 5-го квітня, передає replyua.net.
«Хочу наголосити, що ця держава і ця Верховна Рада вперше за всю історію України змогли створити успішну Національну агенцію з питань запобігання корупції. Вона вперше в історії запровадила електронне декларування. Вона перша, хто за всю історію України запровадив механізм перевірки декларацій», - сказав Березюк. «Ми розуміємо, що робота НАЗК на сьогоднішній день не ідеальна. Але загалом фракція «Самопоміч» вважає успішною її роботу», - додав він.
В той самий час глава фракції «Радикальної партії» Олег Ляшко різко розкритикував НАЗК та її керівника Наталію Корчак наголосивши, що «це агентство лише дискредитує антикорупційну боротьбу». «У вас не виходить налагодити систему електронного декларування? То зверніться до наших талановитих студентів КПІ! Вони вам за 300 доларів зроблять і сайт, і реєстр, і все на світі», - наголосив лідер фракції РП.