Геращенко розповів про нові деталі розслідування убивства Вороненкова

У справі щодо вбивства Дениса Вороненкова почало просуватися слідство. Як передає replyua.net з посиланням на «112.Україна», про що заявив радник глави МВС, народний депутат Антон Геращенко.
За його словами, в інтересах слідства він не може ні підтвердити, ні спростувати версію, надану Юрієм Бутусовим стосовно того, що Вороненков планував зустріч зі своїм московським водієм. «Приблизно за три хвилини до смерті колишній депутат Держдуми відправив SMS- повідомлення, де мова йшла про його останнє інтерв'ю. «Слідство вже далеко просунулася в цій справі. Я сам добре знав Дениса. За три хвилини до вбивства він відправляв мені SMS, у якому повідомляв про останньому інтерв'ю. У нас з Денисом були плани. Хотіли задіяти його знання, щоб протистояти гібридної війні з боку Росії. Відомий і мотив вбивства колишнього депутата - це помста з боку російського керівництва за те, що він насмілився перейти на бік України »,- заявив Геращенко.
Крім цього, він додав, що люди, які критикували Вороненкова, називали агентом Кремля і зрадником, повинні соромитися - людина дійсно намагався допомогти нашій країні.