В СБУ розповіли про те, чим займається Сурков під час візитів на окупований Донбас

Помічник президента Російської Федерації Владислав Сурков неодноразово перебував на окупованій території Донбасу. Про це повідомив керівник апарату глави Служби безпеки України Ткачук Олександр, повідомляє українське видання «Інтерфакс», передає replyua.net.
«СБУ неодноразово фіксувала візити помічника російського президента Володимира Путіна Владислава Суркова на окуповані проросійськими терористами території Донбасу», - наголосив він. Крім того, згідно з повідомленням представника Служби безпеки, Сурков неодноразово приймав участь в організації агресивних заходів проти України.
В той самий час Ткачук зазначив, що СБУ не володіє деталями нещодавньої зустрічі на території окупованого Донецька щодо загострення в районі Авдіївки, в якій брав участь товариш Сурков. «Думаю, що детальніше на це питання може відповісти саме військова розвідка, але це при умові, якщо у неї є що додати з приводу цього питання. Крім того, наше відомство має низку доказів того, що пан Сурков неодноразово приймав участь в організації антиукраїнських заходів на окупованих територіях сходу України. Також він займався організацією подібних заходів і на території Росії», - підкреслив він.