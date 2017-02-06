Политолог: Трамп четко назвал конфликт на востоке Украины международным, одной из сторон которого есть РФ

Политолог Владимир Горбач в эфире «Громадського радио» высказал мнение о том, что можно констатировать, что американский президент Дональд Трамп все больше и больше узнает о причинах украинского конфликта и то, что у нас происходит ибо то, что он говорил раньше было мало детализированным и свидетельствовало, что Трамп не в курсе, что это не его тема, и он ее не знает. Во время предвыборной кампании он часто говорил противоречивые вещи.
«После телефонных переговоров с Порошенко, Трамп в интервью американской телекомпании говорит, что он уважает Путина. Он продолжает свою линию, но уже осторожнее, боится обжечься. Честно говоря, пока таких свидетельств или доказательств, что Трамп имеет какую-то свою стратегию по отношению, как к российско-украинскому конфликту, так и самой России, нет», – отметил политолог.
По его словам, самое главное, что было сказано – это акцент на том, что Америка будет принимать в этом участие. Сложно сказать, нам радоваться или, наоборот, больше переживать, потому что точка зрения Трампа на этот конфликт и пути его урегулирования пока неизвестна.