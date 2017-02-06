"Буде нашим": Порошенко доведе Трампу, що Росія - це агресор

Для президента України Петра Порошенка вистачить всього однієї зустрічі з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом для того, щоб пояснити йому всю суть ситуації на Донбасі та довести, що Україна потребує економічної та військової підтримки від США. Про це під час розмови з кореспондентами розповів колишній глава Міністерства закордонних справ Огризко Володимир, передає replyua.net.
За його словами, той факт, що лідери України та США провели телефонну розмову, являється хорошим сигналом для української сторони, і можна розраховувати на деяку підтримку від нової влади Сполучених Штатів. «Як мінімум, це показує, що Трамп не знайшов причин не розмовляти з Порошенком. І взагалі, позитивним являється те, що вже є домовленість про майбутню зустріч. Можливо ще немає конкретної дати, однак є рішення. З власного досвіду можу заявити, що зустріч двох президентів – це складний технічний процес. І не зважаючи на це, вони домовилися про зустріч. Це позитив», - вважає Огризко.
В той самий час він наголосив, що слова американського лідера про врегулювання ситуації на східному кордоні являються двозначними. «Скоріше за все, нам не вдалося пояснити Трампу, що це не проблема на кордоні, а війна Росії проти України. Але я переконаний, що достатньо однієї зустрічі, щоб це довести», - зазначив колишній міністр.