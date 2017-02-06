Джемілєв про відмову Путіна від Криму: Це буде харакірі

Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв вважає, що у тому випадку, якщо президент Росії Владимир Путин відмовиться від анексії Криму і поверне його в склад України, то це можна вважати його політичним харакірі. Про це у понеділок пише видання «Апостроф», передає replyua.net.
За словами Джемілєва, саме через незаконну анексію українського півострова російський лідер підняв вражаючий псевдо патріотизм серед російського народу. «Путін вдало зіграв на свою користь на анексії Криму. У Росії тепер його вважають національним героєм. Це в свою чергу збудувало фальшивий патріотизм серед росіян. І у тому випадку, якщо Путін здасть Крим, то це буде виглядіти як політичне харакірі для нього особисто. Але в той самий час світові антиросійські санкції наносять свій удар по економіці Російської Федерації. А що буде, якщо їх будуть підсилювати? Навіть на тому рівні, який є у них на сьогоднішній день, Росія рухне через деякий час», - відзначив він. Також Джемілєв зауважив, що утримання півострова кожного дня влітає для Москви в круглу копієчку. «Путін сподівався, що йому вдасться встановити у Києві такий режим, який був при Януковичу. Однак йому цього не вдалося, і не вдасться, я надіюсь», - наголосив Джемілєв.