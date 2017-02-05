Цеголко озвучил подробности разговора Трампа и Порошенко

Святослав Цеголко, пресс-секретарь президента Украины, на своей странице в Фейсбуке сообщил подробности переговоров глав Украины и США, передает replyua.net. Напомним, что телефонный разговор между Дональдом Трампом и Петром Порошенко состоялся накануне поздно вечером по киевскому времени.
«Президент Украины поздравил своего американского коллегу с инаугурацией и вступлением в должность президента Соединенных Штатов, а также высказался за активизацию диалога абсолютно на всех уровнях с новой администрацией США», написал Цеголко. Также пресс-секретарь отметил, что главы двух государств обсуждали вопросы сотрудничества между Вашингтоном и Киевом, и особый акцент во время разговора был сделан на урегулирование ситуации на востоке Украины. Кроме того, президенты говорили о достижении мира с помощью дипломатических и политических путей.
Трамп и Порошенко выразили обеспокоенность из-за последней эскалации конфликта, в частности, в Авдеевке, и из-за ухудшения гуманитарной ситуации на Донбассе. По словам Цеголко, главы двух стран подчеркнули скорейшую необходимость установления режима перемирия.