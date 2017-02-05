валюта
СпецтемаБлогер: то, что сейчас происходит в Авдеевке, свидетельствует о том, что Донбасс будет освобожден в ближайшие месяцы

Цеголко озвучил подробности разговора Трампа и Порошенко

Цеголко озвучил подробности разговора Трампа и Порошенко
Святослав Цеголко, пресс-секретарь президента Украины, на своей странице в Фейсбуке сообщил подробности переговоров глав Украины и США, передает replyua.net. Напомним, что телефонный разговор между Дональдом Трампом и Петром Порошенко состоялся накануне поздно вечером по киевскому времени.

«Президент Украины поздравил своего американского коллегу с инаугурацией и вступлением в должность президента Соединенных Штатов, а также высказался за активизацию диалога абсолютно на всех уровнях с новой администрацией США», написал Цеголко. Также пресс-секретарь отметил, что главы двух государств обсуждали вопросы сотрудничества между Вашингтоном и Киевом, и особый акцент во время разговора был сделан на урегулирование ситуации на востоке Украины. Кроме того, президенты говорили о достижении мира с помощью дипломатических и политических путей.

Трамп и Порошенко выразили обеспокоенность из-за последней эскалации конфликта, в частности, в Авдеевке, и из-за ухудшения гуманитарной ситуации на Донбассе. По словам Цеголко, главы двух стран подчеркнули скорейшую необходимость установления режима перемирия.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: "С*ка, їх там немає!!!": Жінка розповіла про шокуючий діалог з російським найманцем
Срочно: Блогер резко ответил российской «красной шапочке», которая назвала уродами украинцев, обстреливающих людей
Важное за сутки
04 фев 2017
19781

"С*ка, їх там немає!!!": Жінка розповіла про шокуючий діалог з російським найманцем

Російський фотограф та кореспондент Івлева Вікторія розповіла про те, як вона спілкувалася про війну на сході України з колишнім працівником міліції, ветераном війни в Абхазії та Чечні, який бував на

04 фев 2017
12308

Комусь пора "квасити капусту". Росія готова йти на поступки Україні? - ЗМІ

Російська Федерація заговорила по-новому в рамках «Нормандського формату», змінивши свою риторику. Там заявили, що готові змінити керівників самопроголошених «ДНР» та «ЛНР». Однак при цьому

04 фев 2017
9390

Беззубість української влади зриває дах російським бойовикам на Донбасі

На Донбасі нова фаза загострення. Війна по суті там ніколи й не припинялася. Просто періоди відносного затишшя чергувалися з періодами нових спроб російських загарбників атакувати українські позиції.

Последние новости

Гидрометцентр: с 6 февраля в Украине опять начнутся морозы

Рабинович: реалии России – это нацистская Германия 30-х годов

Из-за сильных осадков в Закарпатской области затоплены сельхозугодия

Джигурда станет звездой голливудских порнофильмов

Президент США прокомментировал разговор с Петром Порошенко

Свалка во Владивостоке стала одним из самых красивых пляжей мира, - фоторепортаж

Цеголко озвучил подробности разговора Трампа и Порошенко

В США відбулася зустріч Тимошенко та Трампа

Саакашвілі заговорив про дострокові вибори та майбутнє об’єднання з іншими політсилами

Керівник столичної підземки повідомив вартість будівництва метро на Виноградар

Міжнародне об’єднання відреагувало на поранення фотографа в Авдіївці

Гомеопатические препараты - пустая трата денег

Блогер: нужен ли нам трусливый Евросоюз, граждане которого не готовы защищать свои страны?

Іран відповів ракетами на нові санкції США

Українець сконструював сонячну станцію

Фриланс в Украине востребованные профессии

Марін Ле Пен пообіцяла французам свободу

В 2017 році запустять виробництво iPhone в Індії

Член команди Трампа піддав критиці Європейський Союз

В Белом доме подтвердили, что Тимошенко слишком «маленький» человек, чтобы на нее тратил свое время Трамп

 Новости за день