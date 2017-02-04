Обговорили майбутнє цифрового телебачення в Україні

У Державному комітеті телебачення і радіомовлення України повідомили, що розглянуть усі питання щодо аналогово телебачення на засіданні робочої групи. З посиланням на ТСН повідомляє replyua.net.
У дискусії взяли участь представники Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, найбільші українські канали та «Український державний центр радіочастот». Повідомили, що працюватимуть над виробленням спільної стратегії переходу на цифрове телебачення із врахуванням усіх загроз. Адже внаслідок необдуманого переходу без телебачення опиняться багато населених пунктів. Наразі в регіонах здійснюють вимірювання якості сигналу і наявності необхідного обладнання. Всі напрацювання має розглянути урядова комісія на чолі із Степаном Кубівім.
«Маємо запропонувати урядовій комісії виважене рішення, тому що це питання національної безпеки», - сказав заступник голови «Держкомтелерадіо» Микола Білоус. Улітку цього року Україна має перейти на цифрове мовлення. Та наразі в багатьох населених пунктах відсутнє цифрове покриття і пристрої для його прийому. Інший вихід – встановити супутникове телебачення. Проте така дороговартісна покупка не по кишені для більшості українців. Також воно потребує якісного налаштування і не завжди стабільне в роботі.