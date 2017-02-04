Комусь пора "квасити капусту". Росія готова йти на поступки Україні? - ЗМІ

Російська Федерація заговорила по-новому в рамках «Нормандського формату», змінивши свою риторику. Там заявили, що готові змінити керівників самопроголошених «ДНР» та «ЛНР». Однак при цьому українська сторона має зробити три важливих кроки: зупинити торговельну блокаду, забезпечити мешканців окупованих територій соціальними виплатами та офіційно скасувати проведення антитерористичної операції. Про це написав у своїй статті для видання «DT.ua» Сергій Рахманін, передає replyua.net.
Згідно з текстом повідомлення, на сьогоднішній день російські політики та дипломати почали демонструвати свою готовність до поступок. «Під час контактів із західними колегами росіяни заявляють, що готові обговорювати заміну лідерів «Л/ДНР» Плотницького та Захарченка на нових. Вони готові замінити їх на кандидатів, які будуть визначені всіма сторонами «Нормандського процесу». Однак така готовність пов’язана не з лояльністю до побажань Німеччини, і точно не догоджаючи Києву. Є і більш прагматичні причини для зміни ватажків. Наприклад, зростання корупції та брехливість старого керівництва. До речі, це найголовніша причина, чому було урізано фінансування ОРДЛО. Але при цьому Москва хоче це обіграти як не необхідність, а жест доброї волі зі свого боку», - розповів Рахманін.