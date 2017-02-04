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Україні підказали, як протистояти цинічному плану Кремля

Україні підказали, як протистояти цинічному плану Кремля
Українська сторона зможе завадити планам Російської Федерації узаконити своє вторгнення на Донбас лише у тому випадку, якщо буде більш активно проявляти ініціативу саме в інформаційній частині гібридної війни з Кремлем. Таку думку висловила представник російської опозиції, лідер «Антивоєнного руху» Курносова Ольга, інформує replyua.net.

«На мою особисту думку, і я в цьому не сумніваюсь, головне для України сьогодні – це активна робота саме в сфері інформації. Київ має навчитися впливати за допомогою інформації і на російське суспільство. На сьогоднішній день українська влада робить значно менше з усього того, що можна було б робити насправді. В Росії є дуже багато блогерів та активістів, які підтримують і готові ще більше підтримувати Україну. Якщо з ними почати тісну співпрацю, то це може привести до чудових результатів. Україна має підтримку не лише в Європі та США, а й в Росії також. Але чомусь на сьогоднішній день з нею ніхто не хоче співпрацювати», - зауважила вона. Як повідомлялося раніше, Російська Федерація продовжує активно застосовувати всі інформаційні сектори, які їй доступні, для поширення власної пропаганди серед українського народу для підриву соціальної та політичної ситуації в державі.
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