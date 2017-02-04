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Эксперт: своим заявлением о референдуме по НАТО президент напомнил партнерам о том, что Украина ждет поддержки Запада

Эксперт: своим заявлением о референдуме по НАТО президент напомнил партнерам о том, что Украина ждет поддержки Запада
Украинский эксперт Максим Хилько в эфире «Громадського радио» акцентировал внимание на том, что заявление президента Порошенко о возможном референдуме по вступлении Украины в НАТО прозвучали именно тогда, когда начался новый виток обострения на Донбассе. На самом деле президент своим заявлением хотел достучаться не столько к самосознанию украинцев, столько к нашим западным партнерам и просить их не забывать, что мы часть объединенной Европы.

«В отличие от предыдущих заявлений президент более четко сказал о необходимости для Украины членства в НАТО. Если раньше этот вопрос должен был решить народ, то на этот раз президент говорил о том, что народ должен подтвердить свою позицию. Помним, что в декабре 2014 года, когда президентом выносился вопрос об отмене внеблокового статуса, то вопрос о членстве в НАТО не стоял. Стоял только вопрос о достижении критериев членства. Позже в 2015 утвердили стратегию национальной безопасности и военную доктрину Украины. Сейчас Порошенко более четко говорит о своей позиции», – отметил эксперт.

По его словам, стремительный рост поддержки НАТО среди населения после агрессии России – это, скорее всего, эмоциональное решение. Люди ищут безопасности от вступления в НАТО. Максим Хилько отмечает, что в заявлении Порошенко также может существовать определенный элемент политического давления на наших западных партнеров, ведь с общественным мнением на Западе принято считаться. Это заявление могло напомнить, что наше общество хочет быть с Западом. «Наши политики знают, что на Западе не приветствовали бы сейчас поднятия Украине вопрос членства, то мы можем намекнуть, что мы можем поднять этот вопрос и он получит мощную общественную поддержку», – резюмировал эксперт.
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