Що допоможе Україні вийти з багаторічної кризи? - Жадан

Внести позитивні зміни у розвиток України як незалежної та демократичної держави можуть лише її громадяни. Про це під час розмови з журналістами видання «Новое время» розповів український письменник Жадан Сергій, передає replyua.net.
За його словами, багато тих питань, які були підняті під час подій «Революції гідності» наприкінці 2013 та на початку 2014 років протягом всього цього часу так і залишилися без відповідей. «Для України Майдан – це свого роду вихід, який досі залишається відкритим. Більшість з тих питань, які було піднято під час тих подій, досі залишаються невирішеними. Саме тому вся ця історія повинна мати продовження. Продовження, яке поставить всі крапки над «і», - зазначив письменник.
Крім того, Жадан зауважив, що під словами «патріотизм» та «любов до своєї Батьківщини» люди, як правило, розуміють щось своє. «Кожний розуміє патріотизм по своєму. Ті, хто стояли на Майдані тоді, сьогодні захищають нашу землю від загарбника на Донбасі, інші возять їм все необхідне для того. Багато поставали активістами і сьогодні відстоюють права українців перед діючою владою. У кожного своє бачення і розуміння любові до своєї Батьківщини. У кожного своя роль в цьому», - сказав він.