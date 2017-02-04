4 февраля состоятся переговоры Порошенко и Трампа

Сегодня вечером состоится телефонный разговор между президентами Украины и Соединенных Штатов, информирует replyua.net со ссылкой на Укринформ.
О предстоящих переговорах Дональда Трампа и Петра Порошенко сегодня проинформировали в пресс-службе Белого дома. В сообщении пресс-службы говорится от том, что разговор запланирован на 23 часа 45 минут по киевскому времени (на 16 часов 45 минут по местному времени). При этом график работы Дональда Трампа распланирован так, что сегодняшние переговоры он будет проводить не в Овальном кабинете, как неделей ранее. В пресс-службе подчеркнули, что сегодня глава США будет находиться в штате Флорида, в своем имении Мар-а-Лаго.
Из Флориды он свяжется с президентом Порошенко, кроме того, в своем имении он будет находиться все выходные. Также у Трампа на сегодня запланированы телефонные переговоры с Паоло Джентилони, итальянским премьером. Напомним, что неделю назад президент США проводил переговоры с Владимиром Путиным, Ангелой Меркель, Синдзо Абэ и Малькольмом Тернбуллом.