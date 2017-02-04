валюта
СпецтемаБлогер резко ответил российской «красной шапочке», которая назвала уродами украинцев, обстреливающих людей

4 февраля состоятся переговоры Порошенко и Трампа

4 февраля состоятся переговоры Порошенко и Трампа
Сегодня вечером состоится телефонный разговор между президентами Украины и Соединенных Штатов, информирует replyua.net со ссылкой на Укринформ.

О предстоящих переговорах Дональда Трампа и Петра Порошенко сегодня проинформировали в пресс-службе Белого дома. В сообщении пресс-службы говорится от том, что разговор запланирован на 23 часа 45 минут по киевскому времени (на 16 часов 45 минут по местному времени). При этом график работы Дональда Трампа распланирован так, что сегодняшние переговоры он будет проводить не в Овальном кабинете, как неделей ранее. В пресс-службе подчеркнули, что сегодня глава США будет находиться в штате Флорида, в своем имении Мар-а-Лаго.

Из Флориды он свяжется с президентом Порошенко, кроме того, в своем имении он будет находиться все выходные. Также у Трампа на сегодня запланированы телефонные переговоры с Паоло Джентилони, итальянским премьером. Напомним, что неделю назад президент США проводил переговоры с Владимиром Путиным, Ангелой Меркель, Синдзо Абэ и Малькольмом Тернбуллом.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Блогер: то, что сейчас происходит в Авдеевке, свидетельствует о том, что Донбасс будет освобожден в ближайшие месяцы

Горячая тема: Блогер резко ответил российской «красной шапочке», которая назвала уродами украинцев, обстреливающих людей
Важное за сутки
03 фев 2017
30608

Блогер: то, что сейчас происходит в Авдеевке, свидетельствует о том, что Донбасс будет освобожден в ближайшие месяцы

Известный украинский блогер Павло Правый на своей странице в Facebook пишет о том, что реальных планов российских генералов, которые им озвучил Путин, мы знать не можем, но определенные выводы

03 фев 2017
19725

Ситуація на Донбасі загострюється, сили АТО зазнали великих втрат (відео)

,Підконтрольні Росії терористи «ДНР» та «ЛНР» не припиняють проведення потужних обстрілів по місцях розташування українських захисників на окупованих територіях Донбасу, а також по місцях, де

03 фев 2017
12404

Журналист: богинь много, но богиня глупости одна, и это – Поклонская

Александр Невзоров, известный российский журналист и публицист, прокомментировал все неоднозначные заявления Натальи Поклонской, отметив, что за этой дамой стоит богиня глупости. Как информирует

Последние новости

4 февраля состоятся переговоры Порошенко и Трампа

Оголошено конкурс на посаду керівника Суспільного ТБ

СМИ: Иванка Трамп не дала отцу-президенту подписать указ по ЛГБТ

Мэй насмешила соцсети, заставив помощника-здоровяка нести сумочку

В США планують змінити політику щодо Куби

Война в Авдеевке полный фоторепортаж от Рейтер

В Норвегії заявляють про російські хакерські атаки

Вдалося уникнути багатьох жертв внаслідок спроби теракту в Луврі

Перші наслідки міграційного указу Трампа

Наслідки відлиги на Закарпатті

Песков открестился от признания «паспортов» «ЛДНР» в России

За две недели президентства Трамп «нарвался» на 52 иска в 17 штатах

Лавров та Могеріні поговорили про Україну

Порошенко утвердил закон о едином билете в транспорте Украины

СБУ опубликовала запись телефонного разговора главарей «ДНР»

В Естонії заговорили про посилення санкцій проти Росії

Притула объяснил, как относиться к выступающим в РФ артистам

Джолі розкритикувала політику Трампа

У Міноборони Великобританії назвали головну зброю Росії

«Укрзалізниця» презентувала офіційний мобільний додаток

 Новости за день