Порошенко утвердил закон о едином билете в транспорте Украины

Опубликованный на сайте Верховной рады Украины законопроект №4121 относительно введения в стране так называемого единого электронного билета был утверждён президентом Петром Порошенко. Как передаёт replyua.net со ссылкой на официальные интернет-ресурсы руководства Украины, в случае утверждения данного закона украинские перевозчики будут вынуждены отказаться от бумажных билетов, за которые пассажиры производят наличный расчёт, в пользу электронных.
Благодаря такой системе, как считают авторы законопроекта, удастся оценить реальную ситуацию в сфере пассажирских перевозок. В частности, если продажа билетов на общественный транспорт станет полностью открытой и автоматизированной, власти смогут оценивать обоснованность тарифов на проезд, а также экономическую ситуацию в компаниях-перевозчиках с точки зрения обновления автопарка.
Кроме того, благодаря такому закону общественный транспорт на остановках будет ходить по маршруту без лишних задержек на остановках, ведь и контроль оплаты проезда де-факто в значительной степени упростится. Также предполагается, что электронные билеты позволят вводить гибкие тарифы для всех категорий пассажиров.