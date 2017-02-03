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Наслідки відлиги на Закарпатті

Наслідки відлиги на Закарпатті
Лавини та селі через різке потепління сходять у Карпатах. Вулиці сіл та містечок перетворилися на ріки бруду та криги, інформує replyua.net.

На річці Тиса сьогодні почався льодохід. Крижані брили подекуди сягають трьох метрів. Вздовж автотрас маса бруду і криги несуться величезним потоком. На Рахівщині автомобіль був заблокований селевим потоком. На щастя ніхто не постраждав. У всіх ЗНЗ селища відмінили навчання до 6 лютого. У цьому районі найбільше тане сніг, що спричинило сходження лавин. На Свалявщині затоплено двори. На деяких ділянках вода розлилася трасою Київ-Чоп. Також через селі перекрито трасу Мукачево-Рогатин-Львів. Рятувальники в області працюють в екстреному режимі. На ліквідацію наслідків спрямовані усі сили.

За інформацією ДСНС підтоплено вісімдесят сім домогосподарств у Перечинському, Іршавському та Тячівському районах, а також чотири житлові будинки. А в селі Броньки Іршавського району два будинки, не витримавши водного потоку, взагалі обвалилися. «З чотирьох будинків, які були підтоплено, працівники державної служби з надзвичайних ситуацій евакуювали родини, які там мешкали. Їхньому життю та здоров’ю нічого не загрожує. За необхідності буде підірвано льодовий затор, щоб уникнути підтоплення ще більшої кількості поселень», - сказала речник у ДСНС у Закарпатській області Наталія Батир. Керівництво області запевняє, що загрози масштабної повені поки що немає.
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