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«Укрзалізниця» презентувала офіційний мобільний додаток

«Укрзалізниця» презентувала офіційний мобільний додаток
Відтепер квитки на потяг можна придбати через офіційний додаток «Укрзалізниці» під назвою «Залізничні квитки», повідомляє replyua.net з посиланням на BBC-Україна.

Користувачі мобільних телефонів з операційною системою Android мають змогу завантажити в Google Play додаток «УЗ» та надалі купувати квитки через офіційний сервіс українського залізничного перевізника. Версія додатку на операційну систему iOS також незабаром буде доступна, зазначили представники компанії. В «Укрзалізниці» прокоментували нововведення як таке, що дає змогу покращити сервіс і скоротити час купівлі залізничних квитків. Користувачі, які вже встигли попрацювати з додатком, діляться своїми коментарями, зазначаючи, що їх влаштовує, а що варто ще допрацювати.

Нагадаємо, раніше керівник «Укрзалізниці» Войцех Балчун заявляв, що на 2017 рік планується впровадження багатьох інновацій: поява безкоштовного Wi-Fi на вокзалах, проведення конкурсу на новий логотип та дизайн перевізника, відкриття нових міжнародних маршрутів до Болгарії, Польщі та Австрії, а також встановлення на вокзалах спеціальних терміналів для купівлі квитків, перші з яких зовсім скоро з’являться в Києві.
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