Энергокомпании Украины предупреждают о срыве отопительного сезона

Крупные украинские поставщики электроэнергии совсем скоро могут столкнуться с налоговыми льготами – ВР зарегистрировала законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс, касающихся стабилизации расчетов на оптовом электронергетическом рынке, передает replyua.net со ссылкой на UBR.
Автор проекта, Максим Ефимов, депутат от БПП, отметил, что финансовая ситуация на рынке электроэнергии ухудшилась за последние пару лет. У всех предприятий накопились большие долги. По большей части, поставщиков электроэнергии подводят только потребители, которые не платят за энергию, также отмечаются большие убытки от электроснабжения неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Более того, ситуация усложняется тем, что фискальная служба постоянно насчитывает штрафы компаниям.
Нардеп отметил, что такая ситуация в итоге может привести к срыву следующего отопительного сезона. Автор законопроекта считает, что с помощью этого документа удастся улучшить ситуацию. В частности, депутат предлагает считать все составленные, но не прошедшие регистрацию налоговые накладные, начиная с 1 июля 2015 года, также необходимо отменить штрафы и пересмотреть рассрочки для предприятий и налоговые кредиты.