Закарпаття потерпає від негоди

Захід України потерпає від води. Такі новини передають регіональні ЗМІ Закарпаття, інформує replyua.net.
На даний момент відомо, що більше ста дворів разом з житловими будинками постраждали від підтоплення. Ще вчора, 2 лютого, в деяких районах Закарпатської області через потепління в річках піднявся рівень води. Лід на річках пішов течією, внаслідок чого на деяких ділянках утворилися льодові затори. Це сприяло підтопленню домівок людей. Також залило водою трасу Київ - Чоп під Свалявою. В регіоні працюють працівники служби з надзвичайних ситуацій. За даними прес-служби Закарпатської обладміністрації, також з берегів вийшла річка Красна, внаслідок чого було підтоплено житлові приміщення. Інформації про постраждалих немає.
Регіональна служба з надзвичайних ситуацій повідомила сьогодні про сходження лавини в районі села Тарасівка, Тячівського району. Нагадаємо, що раніше вже надходили новини про сходження лавини в цьому регіоні. Як повідомляє місцевий центр з гідрометеорології, сьогодні та завтра зберігається підвищена небезпека повторного сходження лавини, а також ймовірні сніжні зсуви на автошляхи регіону.