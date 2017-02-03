Опубліковано законопроект про державні свята, який може відмінити вихідні

Згідно з оприлюдненим в мережі законопроектом про державні свята, в Україні можуть зникнути деякі традиційні святкові вихідні. Цю інформацію поширив на своїй сторінці в Фейсбук керівник Інститут національної пам'яті Володимир В'ятрович, інформує replyua.net.
Винесений на обговорення законопроект про державні свята включає загалом 26 святкових дат на рік, дев’ять з яких є вихідним днем. За даними оновленого календаря скасовуються вихідні 8 березня та 1 й 2 травня. Однак натомість додаються два нові вихідні: 9 березня, на яке заплановане святкування Шевченківського Дня, та кожна друга п’ятниця вересня з святкуванням Дня сім'ї. Традиційний вихідний в День перемоги над нацизмом 9 травня, згідно законопроекту, переноситься на 8 травня, коли відзначається День пам’яті та примирення. Крім того, представники Інститут пам’яті показали порівняльну інфографіку, згідно з якою в Польщі 11 святкових днів з вихідним, в Бельгії – 10, Великобританії – 8, Греції – 7, а в Німеччині та Швейцарії – також по 9 святкових вихідних, як і в запропонованому оновленому українському календарі свят.
В'ятрович зазначив, що на даний момент тривають обговорення з громадськістю і до 1 березня поточного року приймаються пропозиції щодо внесення змін в запропонований законопроект.