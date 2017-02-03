Митники Одеси розікрали нафту на 1,2 млрд. грн. за «схемою Курчкенка»

СБУ в Одеській області викрила діяльність механізму контрабанди нафтопродуктів, який був започаткований митниками. Як передає replyua.net, даний механізм діяв протягом 2012 – 2014 років за «схемою Курченка». У відповідності до інформації прес-служби СБУ, слідство повідомило, що діяльність чиновників була погодженою з цілою низкою комерційних структур. Зокрема, у процесі оформлення вантажів зловмисниками надавалися сфальсифіковані документи, у відповідності з якими переміщення продукції здійснювалося ніби через українську територію. Більше того, спецслужбам вдалося з’ясувати, що насправді завантаження та зберігання продуктів відбувалося на сховищах підприємств у восьми регіонах України. А вже після цього вони незаконним способом продавалися на внутрішньому ринку.
Більше того, оперативниками було задекларовано, що у процесі діяльності цієї нелегальної схеми цьому сприяла ціла низка високопосадових осіб митниці Одеси, які її безпосередньо «прикривали».
За результатами слідства, розмір збитків бюджету української держави у зв’язку з діяльністю цієї схеми перевищила 1,2 млрд. грн..