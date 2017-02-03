СБУ викрила ще одну багаторічну злочинну схему одеських митників

Слідчі Служби безпеки спільно з фіскальною службою та Генеральною прокуратурою України викрили злочинну схему, за якою митники займалися контрабандою нафтопродуктів. Про це у п’ятницю, 3-го лютого, повідомляє прес-центр СБУ, передає replyua.net.
Правоохоронні органи визначили, що даний механізм функціонував протягом 2012 – 2014 років за так званою «схемою Курченка». Також у повідомленні вказується, що зловмисники діяли за попередньою змовою з цілим рядом комерційних структур. «Горе-митники під час оформлення вантажів надавали органам підроблені документи, згідно з якими, продукція нібито лише перевозиться через територію України. Правоохоронці встановили, що нафтопродукти нікуди з України так і не вивозилися, а відвантажувалися у вісім регіонів на різні підприємства. А після того, як вони там певний час зберігалася, їх реалізовували на місцевому ринку», - пояснили у СБУ.
Через таку незаконну діяльність український бюджет втратив приблизно 1 мільярд 200 мільйонів гривень. Служба безпеки з’ясувала, що така корупційна схема діяла за підтримки цілого ряду митних чиновників Одеси, які прикривали все це та отримували так звану «компенсацію» (хабарі).