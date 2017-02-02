Представительство ЕС одобрило действия Киева на Донбассе

Представительство Европейского союза в Украине одобрило действия официального Киева на Донбассе. Об этом сказано в публичном заявлении, которое было опубликовано, в частности, в официальном Facebook-аккаунте представительства. Согласно принятому документу, представители ЕС считают утверждённый план действий по отдельным регионам Донецкой и Луганской областей Украины конструктивным, передаёт replyua.net.
Согласно заявлению представительства, Евросоюз воспринимает принятый Кабмином Украины план по ОРДЛО важным шагом на пути к инклюзивному подходу к украинцам, которые в настоящее время проживают на оккупированных территориях «ДНР» и «ЛНР». В частности, благодаря плану Киева, как сочли в ЕС, среди граждан, проживающих на поражённых конфликтом территориях, удастся усилить социальную сплочённость, достичь перемирия.
И хотя в ЕС сочли реализацию этого плана сложным процессом, в конечном итоге инклюзивный подход станет шагом к улучшению жизни украинцев. В свою очередь, Европейский союз готов оказывать Киеву поддержку в реализации данного плана. Также в заявлении отмечается, что всем политическим силам Украины следует сплотиться в реализации плана по ОРДЛО, ведь без слаженной работы многих государственных институтов Украины реализовать столь конструктивный подход будет крайне тяжело.