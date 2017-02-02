Через ситуацію в Україні збереться Рада безпеки ООН

Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй збереться сьогодні в Нью-Йорку для обговорення ситуації в Україні. Про це повідомив власній сторінці в Фейсбук український президент Петро Порошенко, інформує replyua.net.
Глава держави зазначив, що за вимогою української сторони на сьогоднішньому зібранні члени Радбезу ООН вивчать та обговорять ситуацію, що склалася останніми днями в місті Авдіївка, що на Донеччині. Також Порошенко відмітив, що він дав українським дипломатичним представникам конкретні інструкції щодо позиції України. «Країна-агресор, яка, на жаль, є постійним членом РБ, має ще раз відчути солідарність світу з Україною», - заявив Петро Порошенко. Крім того, президентом було наголошено, що саме за сприяння Москви, українське місто опинилося на межі гуманітарної катастрофи, залишившись посеред лютої зими без води, електрики та тепла.
Нагадаємо, що Радбез ООН вже вдруге збирається обговорити ситуацію в Авдіївці. До цього представництво міжнародного відомства вкотре висловлювало занепокоєність розвитком подій в Україні, закликало припинити обстріли і продовжувати дотримуватися мінських домовленостей кожну з сторін.