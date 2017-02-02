валюта
СпецтемаБлогер: просмотрев российские СМИ, становится понятно, что в Кремле началась паника

Доки в українців зберігається «совковий менталітет», ніяка євроінтеграція не врятує країну – політолог

Доки в українців зберігається «совковий менталітет», ніяка євроінтеграція не врятує країну – політолог
Жителі України у переважній більшості все ще зберегли менталітет «совка», у зв’язку з чим країну не зможуть врятувати ані євроінтеграція, ані надання безвізового режиму. Як повідомляє replyua.net, такої точки зору дотримується політичний експерт Сергій Гайдай. На його переконання, за весь час свого існування Україна ніколи не була незалежною державою і всі намагання її лідерів збудувати нормальну країну завершилися провалом. На переконання експерта, основна маса українського населення до сьогоднішнього дня мислить радянськими стереотипами, сподіваючись, що за них хтось все буде вирішувати. А відповідальність за свої дії на себе не хоче брати ніхто.

«Нас не зможуть врятувати ані євроінтеграція, ані безвіз, доки до нас не прийде усвідомлення того, що перш за все, зміни повинні відбутися в нас самих», - наголосив політолог та додав, що наразі українці почали втрачати ілюзії, які у них були після закінчення подій на Майдані. Гайдай вважає, що це допоможе в майбутньому врятувати країну.

Суть ще однієї проблеми, вважає експерт, полягає у відсутності нормальної політичної еліти. Крім того, якщо вона і є, то вкрай далеко від влади.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Аброськин привел шокирующие данные о потерях боевиков за 1 февраля

Горячая тема: В Росії заявили про відкриті територіальні претензії до України
Важное за сутки
02 фев 2017
25048

Очевидець з Донецька розповів про те, що на даний момент відбувається в місті

Місто Авдіївка, яке останнім часом знаходиться в епіцентрі загострення ситуації на Донбасі, знаходиться на межі гуманітарної катастрофи. Проросійські сепаратисти продовжують обстрілювати населений

Последние новости

Політолог: якби референдум по вступу в НАТО відбувся 10 років тому – Україна б не знала горя війни

Блогер резко ответил российской «красной шапочке», которая назвала уродами украинцев, обстреливающих людей

Порошенко просят лишить Светлану Лободу статуса заслуженной артистки

Обстріли Авдіївки продовжуються: є жертви

Голова уряду Румунії заявив, що не виконає вимогу протестуючих

В МИД Украины рассказали правду об РФ на Донбассе

Идеолога «Харьковской народной республики» оставили под стражей

З’явилась нова дата можливого введення безвізу для України з ЄС

Белый дом уточнил данные о смягчении санкций против России

Представительство ЕС одобрило действия Киева на Донбассе

Американський політик попросив Трампа дати Україні зброю

РФ в Авдеевке прощупывает пределы терпения Запада — политолог

В США змінили політику санкцій до Росії

Футболист сборной Украины устроил грандиозную драку прямо на поле

Через ситуацію в Україні збереться Рада безпеки ООН

НАТО просить Україну прискорити прийняття закону про національну безпеку

Джоли заставила Брэда Питта лечить алкоголизм — СМИ

Путін оголосив причини загострення конфлікту на Донбасі

Путін назвав причини загострення ситуації на Донбасі

Арнольд Шварценеггер предлагает руководить США вместо Трампа

 Новости за день