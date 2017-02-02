Доки в українців зберігається «совковий менталітет», ніяка євроінтеграція не врятує країну – політолог

Жителі України у переважній більшості все ще зберегли менталітет «совка», у зв’язку з чим країну не зможуть врятувати ані євроінтеграція, ані надання безвізового режиму. Як повідомляє replyua.net, такої точки зору дотримується політичний експерт Сергій Гайдай. На його переконання, за весь час свого існування Україна ніколи не була незалежною державою і всі намагання її лідерів збудувати нормальну країну завершилися провалом. На переконання експерта, основна маса українського населення до сьогоднішнього дня мислить радянськими стереотипами, сподіваючись, що за них хтось все буде вирішувати. А відповідальність за свої дії на себе не хоче брати ніхто.
«Нас не зможуть врятувати ані євроінтеграція, ані безвіз, доки до нас не прийде усвідомлення того, що перш за все, зміни повинні відбутися в нас самих», - наголосив політолог та додав, що наразі українці почали втрачати ілюзії, які у них були після закінчення подій на Майдані. Гайдай вважає, що це допоможе в майбутньому врятувати країну.
Суть ще однієї проблеми, вважає експерт, полягає у відсутності нормальної політичної еліти. Крім того, якщо вона і є, то вкрай далеко від влади.